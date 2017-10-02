В Турции произошли крупные ДТП: есть погибшие и раненые

2017-10-02 02:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В разных областях Турции произошли крупные ДТП.

Как передают турецкие СМИ, в районе Козан турецкой провинции Адана столкнулись фургон и микроавтобус. В результате аварии 11 человек получили ранения. Раненые были доставлены в ближайшие больницы.

Другая авария произошла в причерноморском городе Гиресун, где водитель легкового автомобиля, потеряв контроль, вышел на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП погибли трое.

Еще одно ДТП произошло в районе Суруч провинции Шанлыурфа, где автомобиль съехал в оросительный канал. Погибли 31-летний отец и двухлетний ребенок. Мать ребенка получила различные ранения.