За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдума

2017-10-02 03:02 | www.apa.az | 4

Число граждан Каталонии, проголосовавших на референдуме в пользу независимости автономии от Испании, составило 2,02 млн человек, или 90%.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль сообщил в понедельник на пресс-конференции в Барселоне по итогам референдума о независимости Каталонии.

"За независимость проголосовали 2 млн 20 тыс. 144 человека, или 90%", - сказал он, добавив, что речь идет о почти окончательных результатах подсчета голосов.

В автономии правом голоса обладают порядка 5,3 млн человек. До сих пор не уточняется, какова была явка на плебисците.

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Более 91% каталонцев проголосовали за выход автономии из состава Испании.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом, как пишет газета La Vanguardia.

После обработки 308 тыс. бюллетеней лидируют сторонники независимости Каталонии По информации издания, против независимости выступили всего 6,7% проголосовавших. В автономии правом голоса обладают порядка 5,3 млн человек.

До сих пор не уточняется, какова была явка на плебисците. В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным.