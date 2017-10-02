Подозреваемые в убийстве брата Ким Чен Ына не признали себя виновными

2017-10-02 06:35 | www.apa.az | 4

Две женщины, обвиняемые в убийстве Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына не признают себя виновными, сообщает Reuters.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, если вина девушек будет доказана, то их приговорят к смертной казни.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По данным полиции Малайзии, две девушки облили мужчину нервно-паралитическим ядовитым веществом VX, и в течение 20 минут он скончался.

Суд над двумя подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — начался в понедельник в малайзийском городе Шах-Алам.