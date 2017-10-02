На Чукотке зафиксировали необычно большое скопление белых медведей

2017-10-02 07:18 | www.trend.az | 4

Туристам, путешествующим на круизном судне по Северному морскому пути, удалось увидеть на Чукотке скопление из 230 белых медведей, которых привлекла туша кита на берегу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заповедник "Остров врангеля".

Отмечается, что за время посещения заповедника туристы встретили овцебыков, моржей, белых медведей, песцов, леммингов, многие виды морских колониальных птиц.

"В последний день приема заповедником туристического судна "Академик Шокальский", круиз которого проходил по Северному морскому пути от Мурманска до Анадыря, завершился знаменательным событием. Рядом с местом, где был морем выброшен труп гренландского кита, собралось, по самым скромным подсчетам, около 230 медведей разных возрастов. Тут были и самцы и одиночные самки, были и самки с медвежатами разных возрастов, встретили даже двух самок с 4 медвежатами", - говорится в сообщении.

Данные о находке сообщили работавшей в этом районе острова международной научной группе по мониторингу чукотско-аляскинской популяции белых медведей. Сейчас ведут наблюдения за хищниками.