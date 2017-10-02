Украинское госпредприятие хочет участвовать в разработке крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана (Эксклюзив)

2017-10-02 08:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Государственное предприятие НПКГ "Зоря"-"Машпроект" заинтересовано в налаживании широкомасштабного и долгосрочного сотрудничества с азербайджанскими компаниями в энергетической сфере, сообщила Trend руководитель Группы анализа рынка предприятия Наталья Гаркуша.

Как отметила Гаркуша, на рынок Азербайджана предприятие готово поставлять газотурбинную технику мощностью 6, 15 и 25 МВт для нужд нефтегазовых компаний страны и для регионального энергоснабжения и энергообеспечения предприятий.

"Наибольший интерес для нас представляют сотрудничество с компаниями, действующими в энергетических проектах на основе контрактов типа EPC [Engineering, procurement and construction] и поставщиками газоперекачивающих агрегатов при строительстве или модернизации существующих компрессорных станций", - сказала она.

Собеседница агентства подчеркнула, что компания заинтересована в участии в нефтегазовых проектах, где востребована газотурбинная техника.

"К таким проектам можно отнести разработку месторождений "Шах Дениз" и "Нефтяные камни", блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря, расширение газопровода Баку – Тбилиси – Эрзурум и другие проекты, где участвует госнефтекомпания Азербайджана SOCAR", - добавила Гаркуша.

НПКГ "Зоря"-"Машпроект", входящий в состав государственного украинского концерна "УкрОборонПром", уже работал ранее на азербайджанском рынке. В середине 1980-х годов компания поставляла газотурбинные двигатели мощностью 12 МВт для энергообеспечения месторождения "Нефтяные камни".

Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря"-"Машпроект"" — украинский разработчик и производитель газовых турбин морского и общепромышленного применения. В состав комплекса входят Центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ "Машпроект" и серийное производство "Зоря".

(Автор: Азад Гасанли)

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