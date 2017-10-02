Польша заинтересована в интенсификации отношений с Туркменистаном - президент

2017-10-02 09:21 | www.trend.az | 4

АШХАБАД / Trend/ - Польша заинтересована в интенсификации отношений с Туркменистаном, говорится в послании президента этой страны Анджея Дуда к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

"От имени польского народа и от себя лично адресую вашему превосходительству сердечные поздравления по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Польша и Туркменистаном", - говорится в письме.

Также подчеркивается, что Польша заинтересована в интенсификации отношений с Туркменистаном, чтобы задействовать потенциал сотрудничества между странами, в частности, в области экономики, культуры и упрочения безопасности.

Ашхабад и Варшава ведут переговоры об активизации сотрудничества на таких перспективных направлениях, как энергетика, текстильная промышленность, сельское хозяйство, область высоких технологий, туризм.

Польша занимает выгодное географическое положение в центре Европы, что позволяет активно развивать транзитные маршруты для энергопоставок из Каспийского региона в Европу, что является важным стимулом для развития взаимовыгодного сотрудничества. Туркменистан продает газ у своих границ, и значительные запасы этого вида топлива подтверждены независимыми западными аудиторами.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)