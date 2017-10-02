Власти Каталонии: За независимость проголосовали 90% участников референдума

2017-10-02 09:27 | www.oxu.az | 6

Отделение Каталонии от Испании поддержали 90% проголосовавших на референдуме, состоявшемся в воскресенье, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Официальный представитель Женералитета автономного сообщества Жорди Турул заявил что, "девяносто процентов, проголосовавших сказали "да" независимости Каталонии".

Чиновник, добавил, что всего в плебисците приняли участие 2,3 миллиона человек.

Идея независимости не нашла поддержки у 7,8% избирателей, 2% процента бюллетеней оказались пустыми, а 0,89% испорченными.

Всего, по оценкам правительства Каталонии, в референдуме могли принять участие 5,3 миллиона избирателей.

Н.Г.