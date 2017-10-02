Минуло 25 лет со дня оккупации Ходжавенда

2017-10-02 09:35 | www.oxu.az | 5

Минуло 25 лет со дня оккупации Вооруженными силами Армении Ходжавендского района Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, полная оккупация Ходжавендского района Нагорно-Карабахского региона Азербайджана завершилась второго октября 1992 года. Позже в месте Наргизтепе продвижение врага был приостановлено. На сегодняшний день под оккупацией армян находится свыше 85% территории района.

Во время оккупации Ходжавендского района армянские захватчики убили 145 местных жителей, в том числе женщин и детей. Таким образом, жертвой армянской агрессии стал каждый 50-й азербайджанец, проживавший в Ходжавендском районе. Более 300 жителей района получили увечья или стали инвалидами, 243 ребенка потеряли одного из своих родителей, 68 женщин стали вдовами. В различное время оккупантами было захвачено в заложники 110 мирных жителей, 49 из которых были жестоко убиты в армянском плену.

Во время ожесточенных боев в 1993-1994 годах азербайджанским войскам удалось вернуть часть оккупированных территорий района.

Э.А.

