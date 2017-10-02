Анкара и Тегеран обсудят региональные вопросы

2017-10-02 09:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Анкара и Тегеран обсудят региональные вопросы в ходе визита главы Генштаба Турции Хулуси Акара в Иран, пишут в понедельник турецкие СМИ.

В частности, ожидается обсуждение сирийского кризиса, а также референдума о независимости в Курдской автономии Ирака.

Сообщается, что глава Генштаба Турции Акар уже прибыл в Иран.

Также ожидается визит в Тегеран четвертого октября президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В рамках визита президент Турции встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани. На встрече ожидаются обсуждения двусторонних отношений, региональных вопросов, урегулирования сирийского кризиса и ситуации в Ираке.

Напомним, что 25 сентября этого года Курдская автономия Ирака провела референдум о неезависимости, не признанный международным сообществом.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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