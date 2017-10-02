В Ашхабаде к своим обязанностям приступила глава центральноазиатского центра ООН

2017-10-02 09:36 | www.trend.az | 6

АШХАБАД / Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел страны Рашида Мередова со специальным представителем, главой регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Поздравив Наталью Герман с назначением на ответственный пост, туркменская сторона пожелала успехов в дальнейшей ее деятельности по реализации инициатив по укреплению мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии.

"Выразив признательность за активную позицию по развитию сотрудничества с ООН, стороны отметили положительный опыт, являющийся прочным фундаментом развития совместной деятельности", - сказано в информации.

Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества в сферах безопасности, развития и гуманитарного измерения. Региональный центр ООН по превентивной дипломатии был открыт в Ашхабаде в 2007 году. Его задача - помогать странам Центральной Азии посредством диалога и переговоров находить решения актуальных для региона вопросов, включая энергетику, управление водными ресурсами и борьбу с терроризмом.

Наталья Герман в течение своей 25-летней дипломатической карьеры занимала высокие посты у себя в стране, работала послом в Австрии и скандинавских странах, а также представителем Молдовы при венском отделении ООН. Она также была одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)