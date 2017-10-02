В Азербайджане учреждается новая медаль – ФОТО

2017-10-02 09:41 | www.oxu.az | 6

В связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанский Республики «Столетие азербайджанской полиции (1918-2018)» в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» вносятся изменения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, медалью «Столетие азербайджанской полиции» будут награждаться сотрудники органов внутренних дел, образцово выполняющие свои обязанности, показавшие высокие результаты на службе, ветераны, другие лица, принявшие активное участие в борьбе с преступностью, обеспечением общественного порядка и имеющие особые заслуги в развитии органов полиции, а также международные партнеры.

Законопроект был рекомендован на обсуждение Милли Меджлиса.

Э.А.

