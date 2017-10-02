Facebook передаст конгрессу США копии "связанной с Россией" рекламы

2017-10-02 09:37 | www.trend.az | 6

Facebook в понедельник передаст конгрессу США 3 тысячи копий рекламных постов в рамках расследования "вмешательства" РФ в выборы в США в 2016 году, передает РИА Новости cо ссылкой на издание Washington Post.

"Общая картина заключается в том, что завтра (в понедельник – ред.) мы активизируемся, чтобы помочь конгрессу разобраться в иностранном вмешательстве в рекламную платформу и внести улучшения в рекламную платформу для повышения прозрачности", — заявил Каплан. "Мы стремимся внести свой вклад в предотвращение такого рода вредоносных вмешательств", — сообщил в интервью Washington Post вице-президент компании по общественной политике в США Джоэл Каплан.

Ранее сообщалось, что сенатский комитет по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Соцсеть Facebook ранее утверждала, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские" боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.