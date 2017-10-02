В Туркменистане открылся сезон охоты

2017-10-02 09:43 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - На территории Туркменистана начался новый сезон охоты, который продлится до 25 марта будущего года, говорится в распространенном в понедельник сообщении Государственного комитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам страны.

Документ разработан с учётом сведений о численности и состоянии популяций диких животных в охотничьих хозяйствах, а также предложений заинтересованных организаций. Любительская охота разрешена на волка, шакала, лисицу, корсака, степного и камышового кота, зайца-толая (не более двух для одного охотника), а также на сизого голубя, майну, лысуху, уток, поганок, большого и малого баклана, куропаток, гусей, белобрюхого и чернобрюхого рябков.

Для охоты на некоторые виды животных существуют сезонные ограничения, связанные с их воспроизводством: на гусей и куропаток можно будет охотиться до 18 февраля 2018 года. Охота на кабана - только по платным лицензиям, которые выдаёт Госкомитет.

Любители охоты на дичь должны приобрести сезонную путёвку. Как сказано в материале, охота будет вестись на специально отведённых территориях, а также в угодьях общего пользования, кроме особо охраняемых природных территорий, мест массового отдыха, воспроизводственных угодий велаятов (областей), подводящих русел к искусственным отстойникам. Нельзя будет охотиться в дни покоя - понедельник и вторник и при экстремальных погодных условиях.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)