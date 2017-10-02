Во Франции пять человек погибли при пожаре в жилом доме

2017-10-02 10:04 | www.apa.az | 5

Пожар возник в ночь на понедельник в одном из жилых домов французского города Мюлуз на северо-востоке страны, пять человек погибли, восемь получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в одном из муниципальных домов. По предварительным данным, возгорание возникло на лестничной клетке около полуночи. На место происшествия прибыли около 50 пожарных, которым удалось ликвидировать пожар.

По информации, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. Все пострадавшие направлены в местные больницы.



