«Курсы медсестер» в Баку или обманутые «медсестры» – ВИДЕО

2017-10-02 10:00 | www.oxu.az | 4

В Баку действуют частные курсы по сфере здравоохранения. В различных местах столицы можно наткнуться на объявления о подготовке медсестер.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, в одном из объявлений указана программа курсов. На курсах дают знания о внутренних органах, внутренних болезнях, лекарствах, учат использовать лабораторное оборудование, делать уколы, ставить систему и т.д. Также молодых людей учат оказывать первую медицинскую помощь.

Длительность курсов составляет 12 месяцев. В государственных учебных заведениях для получения диплома медсестры необходимо проучиться 3 года.

Трудоустройство выпускников курсов находится под вопросом. В результате опроса в нескольких частных клиниках и медицинских центрах выяснилось, что ни в одном из них не берут на работу выпускников медицинских курсов.

В Минздраве Xəzər Xəbər сообщили, что не слышали о подобных курсах, и их выпускников не примут на работу ни в одно государственное учреждение.

Н.О.

