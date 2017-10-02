В Москве умер полковник, получивший ранение в Сирии

2017-10-02 10:10 | www.apa.az | 4

Российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Минобороны РФ.





В Минобороны пояснили, что 22 сентября полковник занимался доставкой гуманитарной помощи в провинции Хама. «Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения», — добавили в ведомстве.

Его доставили из Сирии в главный военный клинический госпиталь Минобороны России.

«Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось», — отметили в ведомстве.

Похороны командира 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота пройдут во вторник или в среду, рассказали РИА Новости в ассоциации ветеранов морской пехоты «Спутник».

Ранее в сентябре сообщалось о гибели в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Он помогал правительственным вооруженным силам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора и был смертельно ранен в результате разрыва мины.