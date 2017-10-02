Facebook решил сотрудничать с Конгрессом США

2017-10-02 10:04 | www.oxu.az | 4

Facebook передаст в понедельник Конгрессу США копии около 3 тыс. рекламных сообщений политического характера, которые были оплаченны из России за несколько месяцев до начала американских выборов 2016 года, сообщает Оxu.Аz со ссылкой на агентство Reuters.

Материалы отправят спецкомитетам по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также юридическому комитету Сената.

Ранее компания предоставила такую информацию аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование в связи с утверждениями о российском вмешательстве в президентские выборы в США.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность соцсети, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских президентских выборов некая российская структура потратила 100 тыс. долларов на распространение в Facebook рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц.

Н.Г.