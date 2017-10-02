Эльшан Мамедли: Письмо мужу моей невесты (ФОТО)

2017-10-02 10:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Центре распространения книг Azerkitab состоялась презентация очередной книги молодого и талантливого писателя Эльшана Мамедли «Письмо мужу моей невесты», сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции и СМИ, близкие и друзья автора.

Книга «Письмо мужу моей невесты» представляет собой сборник рассказов и является третьей по счету в творчестве писателя. Редакторами книги выступили Талех Агавердиев и Фидан Бабаева. Рассказы, вошедшие в данный сборник, повествуют о нас - людях, в каком-то смысле, потерянного поколения, увязшего в трясине глупости и стяжательства. В этих рассказах затрагиваются различные уровни социальных отношений, включая духовные, семейно-бытовые, политические. В них отражены человеческие пороки, которые ныне превратились в нечто обыденное и стали присущи многим из нас - корыстолюбие и тщеславие, эгоизм и цинизм, невежество и безответственность. Так, к примеру, первый рассказ – «Письмо мужу моей невесты», заглавие которого вынесено в название сборника, повествует о победе в современном мире в большинстве случаев материальных ценностей над ценностями духовными, о выборе, сделанном в пользу материального благополучия, который, однако, в итоге делает человека, сделавшего выбор, несчастным.

Сквозь призму своего таланта автор пытается рассеять мрак в людских душах, знакомя читателя в каждом рассказе с различными персонажами, их историями, и искренне надеясь на то, что его творчество подвигнет читателей задуматься о важных вещах, которые остаются незаметными в ежедневной суете при нашем стремительном темпе жизни.

«Если мои рассказы подарят людям хоть небольшую, мизерную возможность увидеть то, во что мы превращаем наш мир, если они предотвратят хотя бы один развод по пустяковым причинам или аборт, значит, мое творчество имеет ценность, и все это я делаю не зря», - пишет автор, обращаясь к своим читателям.

Выступивший на презентации известный азербайджанский писатель, кинодраматург, заслуженный деятель искусств и кавалер ордена "Шохрат" Натиг Расулзаде отметил глубину философской мысли, выраженной в рассказах Эльшана Мамедли, своеобразие его стиля. Известный писатель пожелал молодому коллеге успеха и больших творческих удач.

Директор Международного онлайн информационно-аналитического центра "Этноглобус" Гюльнара Инандж в своем выступлении выразила восхищение нестандартным мышлением молодого писателя и сказала, что уже является одним из его читателей. По ее словам необычный подход, свободный полет мысли Эльшана Мамедли позволяет взглянуть совсем иначе на многие привычные вещи.

Руководитель отдела Института по правам человека Национальной академии наук Азербайджана, доктор медицинских наук, профессор Эльдар Горин отметил, что в представленных в сборнике рассказах выразительно описаны психологические сцены, создана реальная социальная среда наших дней.

В ходе презентации автор рассказал о процессе создания рассказов, ответил на вопросы гостей и подписал всем желающим книгу. Он также проинформировал о том, что работает над новым романом, в котором останется верным своему стилю.

Эльшан Мамедли родился в 1992 году в Баку. По образованию - юрист. Первую свою книгу – «Человек, стоящий в 24-м ряду» писатель издал в 2014 году. В 2015 году был опубликован его психологический роман «В конце было слово». С 2016 года Эльшан Мамедли является членом Союза писателей Азербайджана.