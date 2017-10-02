Посол США Хантсман прибыл в Россию

2017-10-02 10:10 | www.oxu.az | 4

Новый посол США Джон Хантсман с супругой Мэри Кей Хантсман прибыл в Москву.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь американского посольства Мария Олсон.

«Добро пожаловать в Россию, господин посол и миссис Хантсман», - говорится в твите.

Верительные грамоты президенту России Владимиру Путину Хантсман вручит во вторник, 3 октября, передает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Хантсман является главой Атлантического совета, также он возглавляет фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями. В 1992-1993 годах Хантсман занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае. В 2011-м объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от Республиканской партии, однако позднее выступил в поддержку Митта Ромни.

В 2012 году в ходе предвыборной гонки Хантсман активно критиковал политику «перезагрузки» в отношениях России и США, которую проводила администрация Барака Обамы. По его утверждению, Вашингтон делал вид, что Москва является для него большим партнером, чем есть на самом деле, и преуменьшал степень угрозы со стороны России.

Во время избирательной кампании 2016 года Хантсман критиковал Трампа, однако в итоге поддержал его кандидатуру

Н.О.