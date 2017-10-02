Во Франции пять человек погибли при пожаре в жилом доме

2017-10-02 10:07 | www.trend.az | 4

Пожар возник в ночь на понедельник в одном из жилых домов французского города Мюлуз на северо-востоке страны, пять человек погибли, восемь получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в одном из муниципальных домов. По предварительным данным, возгорание возникло на лестничной клетке около полуночи. На место происшествия прибыли около 50 пожарных, которым удалось ликвидировать пожар.

По информации телеканала, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. Как сообщает газета Figaro, все пострадавшие направлены в местные больницы.