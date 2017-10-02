В России задержан азербайджанец, незаконным путем приобретавший золото

2017-10-02 10:20 | www.apa.az | 4

В Забайкалье задержан гражданин Азербайджана.

Как передает АПА со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно информации, на железнодорожном вокзале станции Новая Чара был задержан мужчина с коробкой из-под сока, в которой находилось 1,251 кг самородного золота на сумму 2 млн. 711 тысяч рублей. Мужчина заявил, что нашел драгметалл в одном из поселков и решил оставить себе с целью дальнейшей реализации.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 191 (незаконное хранение драгоценностей) УК РФ.