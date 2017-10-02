В Шамахы произошло тяжелое ДТП, 3 человека погибли, 3 – пострадали

2017-10-02 10:22 | www.apa.az | 3

Как сообщает местное бюро АПА, авария была зарегистрирована сегодня утром около 09:30 на автомагистрали Баку-Шамахы на территории поселка Сабир. В результате столкновения двух «Mercedes» 3 человека погибли на месте, 3 – получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы в Центральную больницу Шамахинского района.

Установить личности погибших и пострадавших пока не удалось.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции находятся на месте происшествия.

По факту в следственном отделе Главного государственного управления дорожной полиции ведется расследование.