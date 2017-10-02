Проблема с отоплением в бакинских школах

2017-10-02 10:15 | www.oxu.az | 3

Управление образования города Баку прояснило ситуацию с досрочной подачей отопления в школах из-за похолодания.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, с целью проверки подготовки общих учебных заведений, действующих при Управлении, к осенне-зимнему сезону 2017-2018 учебного года были проведены первичные мониторинги:

«В ходе мониторингов были выявлены некоторые проблемы в системах теплоснабжения учебных заведений. В настоящее время принимаются соответствующие меры по устранению выявленных недостатков.

Также, как известно, переход к зимнему сезону каждый год 15 ноября осуществляется в соответствии с решением Кабмина Азербайджанской Республики».

Э.А.

