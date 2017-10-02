МИД Азербайджана выразил отношение к проведенному в Каталонии «референдуму о независимости»

2017-10-02 10:25 | www.apa.az | 7

«Азербайджанская Республика с уважением относится к территориальной целостности и суверенитету Королевства Испании в рамках признанных на международном уровне границ страны».

Как сообщает АПА, об этом сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя проведенный 1 октября в испанском регионе Каталония «референдум о независимости».

«Мы выступаем за мирное урегулирование сложившейся ситуации на основании конституции и законов Испании», - подчеркнул Гаджиев.