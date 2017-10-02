В руководстве страховой компании Atəşgah кадровые перестановки

2017-10-02 10:30 | www.apa.az | 6

В руководстве страховой компании Atəşgah кадровые перестановки.

Как сообщили АПА-Экономикс в компании, кадровые перестановки были утверждены на заседании Совета директоров ОАО Atəşgah и ОАО Atəşgah Həyat. В соответствии с изменениями, Азер Алиев, который занимал должность члена Совета директоров Atəşgah Həyat, со 2 октября назначен на должность председателя правления Atəşgah. На этом посту он сменил Тялята Сафарова, который в свою очередь, вошел в Совет директоров Atəşgah Həyat.

А.Алиев ранее был генеральным директором Atəşgah и советником председателя правления Atəşgah.