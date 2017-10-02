В американском мыле намека на Ким Чен Ына нет

2017-10-02 10:22 | www.oxu.az | 4

Международный концерн Unilever опубликовал заявление о том, что название нового мыла и аромата для тела KJU не имеет никакого отношения к северокорейскому лидеру, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta. Ru.

Представители компании поняли, что название в точности повторяет инициалы Ким Чен Ына уже после регистрации бренда.

«Только после того, как мы зарегистрировали этот товар, я понял, что KJU также означает Ким Чен Ын, но это неважно», - заявил глава департамента средств личной гигиены Алан Джоуп.

Новое средство для кожи разрабатывалась компанией около полугода.

Н.Г.

