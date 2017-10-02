Азербайджан с уважением относится к территориальной целостности и суверенитету Испании - МИД

2017-10-02 10:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с уважением относится к территориальной целостности и суверенитету Королевства Испании в рамках признанных на международном уровне границ.

Об этом сказал Trend в понедельник официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Накануне в испанском регионе Каталония был проведен так называемый референдум о независимости.

Гаджиев отметил, что Азербайджан - сторонник решения вопроса мирным путем в рамках конституции и законов Испании.