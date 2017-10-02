В руководстве двух азербайджанских СК произошли изменения

2017-10-02 10:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азер Алиев назначен новым председателем правления азербайджанской страховой компании (СК) Ateshgah Insurance, говорится в сообщении СК, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, такое решение было принято на общем собрании акционеров Ateshgah Life и Совета директоров Ateshgah Insurance.

Алиев ранее занимал пост члена Совета директоров Ateshgah Life.

Талет Сафаров, являвшийся до этого председателем правления Ateshgah Insurance, вошел в Совет директоров Ateshgah Life.

Ateshgah Insurance была учреждена в 1996, Ateshgah Life - в 1998 году. Обе они входят в одну группу компаний.

(Автор: Азад Гасанли)