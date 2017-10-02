Глава генштаба ВС Турции прибыл с визитом в Иран

2017-10-02 10:49 | www.trend.az | 6

Начальник генштаба ВС Турции Хулуси Акар начал визит в Иран, передает РИА Новости со ссылкой на турецкого военного ведомства.

Ранее о предстоящей поездке Акара в Иран сообщил президент Турции Тайип Эрдоган, который также отправится с визитом в Тегеран в среду.

Визит Акара в Тегеран организован по приглашению начальника генштаба ВС Ирана Мухаммада Бакери. Как передает агентство Anadolu, главы генштабов Ирана и Турции обсудят вопросы защиты госграниц, борьбы с терроризмом и региональные процессы.

В программу визита Акара также включены встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани, секретарем Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани и министром обороны страны Амиром Хатами.