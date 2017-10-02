Президент Азербайджана принял участие в открытии детского сада в городе Гобустан

2017-10-02 10:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии детского сада на 100 мест, построенного в Гобустане.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания детского сада.

Строительство здания для детского сада в городе Гобустан началось в марте 2014 года и завершилось в августе 2017 года. Общая площадь двухэтажного здания составляет 826 квадратных метров. В здании имеются четыре учебные и четыре спальные комнаты. Кроме того, в детском саду есть игровой зал, две компьютерные комнаты, кабинет врача, кухня.

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