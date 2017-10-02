В Гобустане состоялась церемония открытия детского сада на 100 мест

2017-10-02 10:48 | www.apa.az | 6

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового детского сада на 100 мест, построенного в Гобустане.

Как сообщает АПА, глава государства перерезал ленту, символизирующую открытие детского сада.

Было отмечено, что общая площадь двухэтажного здания Гобустанского городского детского сада составляет 826 квадратных метров. Здание состоит из четырех учебных помещений и 4 спален. Все комнаты оснащены необходимым оборудованием, включая мягкий и твердый инвентарь, а также наглядные пособия. Помимо этого, в здании детского сада имеется два компьютерных зала, медицинский пункт и кухня. Создание такого учреждения является еще одним проявлением заботы азербайджанского государства о нашем будущем – детях.

Во дворе детского сада проведены работы по благоустройству, установлены аттракционы.