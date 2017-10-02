Ильхам Алиев в Гобустане – ОБНОВЛЕНО

2017-10-02 10:49 | www.oxu.az | 7

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового детского сада в Гобустане на 1001 человека.

Как передает Oxu.Az, глава государства разрезал символическую ленту.

Президенту сообщили, что строительство детского сада в городе Гобустан началось в марте 2014 года и завершилось в августе 2017 года. Общая площадь двухэтажного здания составляет 826 кв. метров.

Во дворе детского сада проведены работы по облагораживанию, установлены аттракционы для детей.

10:26

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 октября в рамках визита в Гобустанский район принял участие в открытии дороги Джанги-Бадалли на 55-101-км автомобильной дороги Баку-Шемаха-Мугань.

Как передает Oxu.Az, председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов сообщил главе государства о проделанной работе.

Глава государства разрезал символическую ленту.

Н.О.

