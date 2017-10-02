В Баку проходит заседание Межгосударственного Совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера среди стран–членов СНГ

2017-10-02 11:09 | www.apa.az | 6

В Баку проходит 30 заседание Межгосударственного Совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера среди стран–членов СНГ.

Как сообщает АПА, на заседании принимают участие делегации из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В составе азербайджанской делегации первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Рафаэль Мирзоев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал лейтенант Фаиг Тагизаде и замначальника главного управления министерства Гюндюз Гамзаев.

Р.Мирзоев был избран председателем совета на следующий срок. На мероприятии были обсуждены результаты деятельности Совета в 2016-2017 гг.

Было отмечено, что принятое советом решение успешно выполнено. Члены совета обсудили вопросы сотрудничества в сфере совершенствования правовой базы между странами-членами СНГ.

Также был рассмотрен вопрос изменений и дополнений в кадровый документ в сфере чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, на заседании был обсужден вопрос инвентаризации договорно-правовой базы в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и сформирован План основных мероприятий Межгосударственного совета на 2017–2018 годы.





На заседании было принято решение провести 31-е заседание Межгосударственного Совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера в Беларуси.



Г.Гамзаев сказал, что данное заседание проводится каждый год в одной из стран на пространстве СНГ: «Министры по чрезвычайным ситуациям, замминистры стран СНГ принимают участие в заседании, на котором обсуждаются вопросы оказания помощи друг другу при чрезвычайных ситуациях. Потому что в последнее время ситуаций природного и техногенного характера наблюдается все больше и больше».





Он отметил, что между странами существует план оказания помощи друг другу в чрезвычайных ситуациях, на основании этого плана предоставляется взаимная помощь.



В конце заседания предусматривается подписание разных документов по дальнейшему сотрудничеству.