В Туркменистане реализуется крупнейший проект по производству аммиака и карбамида

2017-10-02 11:15 | www.trend.az | 6

Крупнейший проект по промышленной переработке природного газа в аммиак и карбамид осуществляют специалисты консорциума, созданного японской фирмой «Mitsubishi Corporation» и строительной компанией «Gap Inşaat» в составе группы компаний «Çalyk Holding» (Турция), передает "Золотой век".

С их участием идут пусконаладочные работы на технологическом и вспомогательном оборудовании по производству карбамида в городе Гарабогаз в Балканском велаяте. Подготовлены к работе аварийные дизель-генераторы, установки подачи воздуха, завершаются испытания трубопроводов высокого давления, строительство подводящего газопровода.

По данным дирекции строящегося предприятия заказчиком, которого выступает ГК «Туркменхимия», на строительной площадке будущего предприятия компанией «Mitsubishi Corporation» установлено более 82 процентов необходимого для запуска производства аммиака и карбамида оборудования. Член консорциума - компания «Gap Inşaat», выполнившая на объекте строительные работы более чем на 80 процентов, возводит для будущих специалистов предприятия объекты социальной сферы.

Сейчас на строительстве нового предприятия в Балканском велаяте трудятся более 5,6 тысячи рабочих, из которых свыше пяти тысяч –туркменские специалисты, задействованы 374 единицы строительной, специальной техники и механизмов.

С использованием современных технологий создается крупнотоннажное производство, позволяющее организовать глубокую переработку природного газа и выпуск продукции, соответствующей мировым стандартам качества. Так при производстве аммиака будет использована технология датской компании «Haldor Topsoe AS» и американской компании «UOP», на участке синтеза карбамида – технология итальянской компании «Saipem». При гранулировании концентрированного раствора карбамида специалисты применят технологию нидерландской компании «Uhde Fertilizer».

Для успешного освоения новейших технологий, заложенных в производство, на предприятии организована подготовка квалифицированных кадров. С этой целью в Карабогазском филиале – Туркменабатской профшколы ГК «Туркменхимия» под руководством преподавателей и специалистов химических промышленных предприятий страны прошли обучение свыше 270 юношей и девушек, изъявивших желание работать на новом предприятии.

По проекту новый карбамидный завод будет производить минеральные удобрения - из сырья, поступающего по газотранспортной системе с месторождений «голубого топлива».

На предприятии будут производить в сутки 3500 тонн, а в год - 1 миллион 155 тысяч тонн карбамида. С его вводом годовой объём производимых в стране азотных удобрений превысит два миллиона тонн. Около трети этой продукции будет поставляться на внутренний рынок, а остальное - на экспорт.

Уже сейчас ведется реконструкция причала в городе Гарабогаз, с которого востребованные на мировом рынке удобрения будут транспортироваться морским путем.

Наличие богатейших сырьевых ресурсов позволяет Туркменистану войти в число крупнейших производителей йода, брома и широкого спектра другой химической продукции. Строительство завода в Гарабогазе – ещё один важный шаг на пути утверждения страны в статусе индустриальной державы.