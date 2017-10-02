Полиция нейтрализовала открывшего стрельбу в Лас-Вегасе

2017-10-02 11:18 | www.apa.az | 6

Человек, открывший стрельбу по посетителям музыкального фестиваля на юге Лас-Вегаса, нейтрализован.

Как передает АПА со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении в Twitter полиции, но расследование продолжается. Правоохранительные органы попросили людей избегать район, где была слышна стрельба.





В больницах сообщили о двух погибших в результате стрельбы. Также, по данным медиков, пострадали 24 человека.





Международный аэропорт Мак-Карран, расположенный по соседству с местом стрельбы, приостановил полеты.