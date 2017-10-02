Стрельба в Лас-Вегасе: Есть погибшие и раненые – ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-02 11:10 | www.oxu.az | 7
Подозреваемый в стрельбе в Лас-Вегасе нейтрализован.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает полиция города на своей Twitter-странице.
10:56
Два человека погибли, 24 ранены в результате стрельбы в Лас-Вегасе.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителя местной больницы.
10:45
Полиция американского Лас-Вегаса расследует инцидент со стрельбой вблизи одного из крупнейших казино города, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
«Мы расследуем сообщения о стрелке в окрестностях казино Mandalay Bay Casino. Просим всех избегать данного района», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции.
По данным газеты, пострадали не менее двадцати человек. Стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.
Местные СМИ приводят слова очевидцев, которые сообщили, что неизвестный «стрелял сверху» и без остановки. В свою очередь представитель местной больницы заявила, что к ним поступили несколько человек с пулевыми ранениями.
Сообщения о стрельбе также поступают из других частей города. Стрелявший, предположительно, находится в бегах.
Полиция перекрыла ближайшие дороги.
Также СМИ сообщили, что по меньшей мере 20 человек пострадали в результате стрельбы.
По данным правоохранителей, стрелок, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.
Н.Г.