В Самарканде международные эксперты обсудят прошлое и будущее Центральной Азии

2017-10-02 11:29 | www.trend.az | 5

В Узбекистане, в Самарканде, стартовала подготовка к проведению Международной конференции по проблемам обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания», передает Uzbekistan Today.

Согласно распоряжению Президента мероприятие пройдет 10–11 ноября 2017 года.

Ожидается участие около 150 иностранных гостей из числа глав международных организаций, руководства ООН и ЕС, министров иностранных дел зарубежных стран, представителей экспертного сообщества, а также зарубежных информационных агентств и СМИ.

К организации конференции привлекут администрацию, профессорско-преподавательский состав, студентов старших курсов, а также докторантов Узбекского государственного университета мировых языков, Самаркандского государственного института иностранных языков, Ташкентского государственного института востоковедения, Университета мировой экономики и дипломатии, Самаркандского государственного университета.