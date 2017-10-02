«Умная татуировка» позволит узнать о проблемах со здоровьем

2017-10-02 11:22 | www.oxu.az | 5

Учёные из Гарварда и Массачусетского технологического института разработали технологию умных татуировок.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал Harvard Gazette.

Технология заключается в применении особых чернил. Они могут менять цвет в зависимости от состояния организма носителя татуировки.

Татуировка, нанесённая такими чернилами, может, например, сообщить о повышении уровня сахара диабетикам или об обезвоживании организма спортсмена.

Учёные отмечают, что смарт-татуировки могут стать следующим шагом развития носимых устройств, придя на замену фитнес-трекерам и смарт-часам.

Н.О.