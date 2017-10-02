С начала года SOFAZ продал банкам почти $2,5 млрд

2017-10-02 11:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в сентябре 2017 года реализовал на валютных аукционах, организованных Центральным банком, 252,2 миллиона долларов, сообщает фонд в понедельник.

За девять месяцев 2017 года SOFAZ реализовал на валютных аукционах около 2,49 миллиарда долларов. Всего в 2016 году азербайджанские банки купили у Нефтяного фонда около 4,92 миллиарда долларов.

Нефтяной фонд в 2017 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2017 год в размере 6,1 миллиарда манатов.

Согласно новому механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Аукционы проводятся два-три раза в неделю.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)