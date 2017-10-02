Почему мировые державы молчаливо согласились с жесткими мерами правительства Испании против каталонцев?

2017-10-02 11:34 | www.trend.az | 5

Эльмира Таривердиева

Европейский сепаратизм, страшное разъедающее Европу явление, вчера получил новый импульс, после того, как в Каталонии все-таки состоялся так называемый референдум о независимости этого испанского региона. Меры, которые были приняты центральным правительством, чтобы этого не произошло, были беспрецедентны.

На неделе, предшествовавшей голосованию, центральное правительство прислало в Каталонию два огромных парома, на борту которых разместились порядка десяти тысяч сотрудников Гражданской гвардии. Их основная обязанность - подавление бунтов и борьба с экстремизмом.

За несколько недель до этого мероприятия, в Каталонии начались аресты всех, кто, по мнению Мадрида, способствовал развитию идей сепаратизма в целом и референдума в частности. За несколько дней до часа икс испанские гвардейцы ликвидировали более половины из 2315 избирательных участков, изъяв оттуда урны и бюллетени для голосования. Избирательным участкам закрыли доступ к электронной системе подсчета голосов, после чего данный «референдум» был назван в СМИ первой интернет-войной. Саму же провинцию наводнили несколько тысяч сотрудников Гражданской гвардии Испании.

Однако, каталонцы были непреклонны в желании провести «референдум», что вылилось в массовые столкновения жителей региона с гвардейцами. При этом, что важно, Гражданская гвардия Испании применяла резиновые пули и слезоточивый газ, использовала против протестующих дубинки, а также арестовывала сотни протестующих и в целом вела себя в отношении демонстрантов не слишком деликатно. По словам врачей только в Барселоне за помощью 1 октября обратились около 1000 человек, пострадавших от действий гвардейцев.

И вот тут начинается самое интересное: никто из европейских лидеров и не подумал осудить достаточно жесткие действия властей в отношении каталонцев, которые разжигают костер сепаратизм прямо посреди Европы. Если бы власти любого не европейского государства действовали столь же решительно, как и правительство Испании в аналогичном случае, мировые СМИ зашлись бы в истерических обвинениях и возмущении происходящим, обвинив лидера в диктатуре и остальных смертных грехах. Однако в данном случае даже ярые правозащитники из Human Rights Watch очень вяло, и достаточно поздно осудили злоупотребления испанской Гражданской гвардии.

Почему европейские лидеры предпочли молча поддержать действия Мадрида вполне очевидно: завтра на месте правительства Испании могут оказаться лидеры Германии, Италии, Великобритании и еще нескольких европейских стран, в каждой из которых зреет нарыв сепаратизма, сдерживаемого самыми жесткими способами. И тут мы вновь видим некрасивое проявление двойных стандартов европейских демократий и ангажированных европейских СМИ, которые лицемерно называют, к примеру, Нагорный Карабах, «непризнанным СПОРНЫМ регионом южного Кавказа», или живописующих жесткость Баку в абсолютно законных действиях на оккупированных Арменией территориях. Можно ли теперь сказать, что Баку был слишком мягок с домашними сепаратистами и должен был призвать на помощь все силы региона, чтобы подавить этот очаг сепаратизма, который сегодня является прецедентом для многих европейских малых народов?

А можно ли надеется, что, столкнувшись с угрозой гражданской войны у себя на территории, ЕС станет жестче реагировать на агрессию Армении против Азербайджана? К сожалению, это неизвестно, так как двойные стандарты Запада отлично работают на протяжении нескольких десятков лет, позволяя им лавировать между жесткостью к собственным сепаратистам и собственной совестью и друзьями из армянского лобби.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend