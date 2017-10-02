Президент принял участие в церемонии, организованной в связи с завершением проекта реконструкции системы водоснабжения и канализации Гобустана

2017-10-02 11:20 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии, организованной в связи с завершением проекта «Реконструкция системы водоснабжения и канализации города Гобустан».

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель Акционерного общества «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте. В рамках проекта в городе создана сеть питьевой воды протяженностью 68 километров, все абоненты обеспечены счетчиками. В городе Гобустан впервые создана сеть канализационных линий, завершилось строительство линий канализации протяженностью 42 километра и 1160 скважин. В городе построен канализационный коллектор протяженностью в 7 километров для передачи сточных вод на очистные установки. Отмечено, что в рамках проекта построено новое административное здание для Управления водоканала Гобустана.