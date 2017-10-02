Стали известны имена погибших и пострадавших в результате тяжелого ДТП в Шамахы - ОБНОВЛЕНО

2017-10-02 11:42 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в Шамахинской центральной районной больнице, в результате аварии погибли житель Баку Джабиев Эльман Гусейн оглу (1971 г.р.), его 18-летняя дочь Нигяр Гусейнова и житель села Кендоба Агсуинского района Солтиев Теймур Бадирхан оглу (1976 г.р.).

В Шамахинскую центральную районную больницу были госпитализированы с тяжелыми травмами жительница Баку Гусейнова Гюльнара Йолчу гызы (1973 г.р.), жители Агсуинского района – Ибрагимов Ильгар Фархад оглу (1966 г.р.), Бабаев Эльшан Мурадхан оглу (1973 г.р.) и Бабаев Джавид Алибаба оглу (1978 г.р.).

По факту в следственном отделе Главного государственного управления дорожной полиции ведется расследование.

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10:22

В Шамахинском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли 3 человека.

Как сообщает местное бюро АПА, авария была зарегистрирована сегодня утром около 09:30 на автомагистрали Баку-Шамахы на территории поселка Сабир. В результате столкновения двух «Mercedes» 3 человека погибли на месте, 3 – получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы в Центральную больницу Шамахинского района.

Установить личности погибших и пострадавших пока не удалось.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции находятся на месте происшествия.

По факту в следственном отделе Главного государственного управления дорожной полиции ведется расследование.