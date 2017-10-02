В Грузии футбольный вратарь умер перед началом матча

2017-10-02 11:29 | www.oxu.az | 5

Вратарь футбольного клуба второго по силе дивизиона чемпионата Грузии "Зугдиди" Шота Маминашвили умер перед матчем с командой "ВИТ Джорджия", передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Трагический случай произошел в городке Мцхета. Спортсмен потерял сознание на разминке и скончался в больнице.

Медицинская бригада, работавшая на матче, пыталась спасти 31-летнего Маминашвили, но вынуждена была отправить голкипера в ближайший госпиталь, сообщает издание "Советский спорт". Тем не менее, врачи не смогли спасти спортсмена, который умер, не приходя в сознание.

Большую часть своей футбольной карьеры Маминашвили провел в батумском "Динамо", а также в разные годы защищал ворота клубов "Мачахела" и "Шукура". В составе "Зугдиди" голкипер оказался перед началом нынешнего сезона.

Н.О.