Ильхам Алиев в Гобустане – ОБНОВЛЕНО

2017-10-02 11:34 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 октября принял участие в мероприятии в связи с завершением работ по проекту «Реконструкция систем водоснабжения и канализации в городе Гобустан».

Как передает Oxu.Az, председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов сообщил главе государства о проекте.

Президент Ильхам Алиев нажал кнопку для начала подачи питьевой воды в город Гобустан.

10:49

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового детского сада в Гобустане на 1001 человека.

Как передает Oxu.Az, глава государства разрезал символическую ленту.

Президенту сообщили, что строительство детского сада в городе Гобустан началось в марте 2014 года и завершилось в августе 2017 года. Общая площадь двухэтажного здания составляет 826 кв. метров.

Во дворе детского сада проведены работы по облагораживанию, установлены аттракционы для детей.

10:26

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 октября в рамках визита в Гобустанский район принял участие в открытии дороги Джанги-Бадалли на 55-101-км автомобильной дороги Баку-Шемаха-Мугань.

Как передает Oxu.Az, председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов сообщил главе государства о проделанной работе.

Глава государства разрезал символическую ленту.

Н.О.

