Президент Азербайджана принял участие в церемонии подачи питьевой воды в город Гобустан

2017-10-02 11:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии по случаю завершения проекта «Реконструкция систем обеспечения питьевой водой и канализации города Гобустан».

Глава государства встретился с представителями общественности района.

Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте.

В рамках проекта в городе Гобустан создана 68-километровая сеть питьевой воды, все абоненты обеспечены счетчиками.

Теперь посредством новой сети все население города постоянно и качественно обеспечивается водой.

Затем Президент Ильхам Алиев ввел в действие систему подачи питьевой воды в город Гобустан.

В заключение было сделано фото на память.