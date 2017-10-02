Президент Азербайджана принял участие в церемонии подачи питьевой воды в город Гобустан

2017-10-02 11:37 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии по случаю завершения проекта «Реконструкция систем обеспечения питьевой водой и канализации города Гобустан».
Глава государства встретился с представителями общественности района.
Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проекте.
В рамках проекта в городе Гобустан создана 68-километровая сеть питьевой воды, все абоненты обеспечены счетчиками.
Теперь посредством новой сети все население города постоянно и качественно обеспечивается водой.
Затем Президент Ильхам Алиев ввел в действие систему подачи питьевой воды в город Гобустан.
В заключение было сделано фото на память.