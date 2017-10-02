Сдана в эксплуатацию после капремонта автодорога Текле-Сюндю-Хилмилли

2017-10-02 11:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии капитально отремонтированной автомобильной дороги Текле-Сюндю-Хилмилли в Гобустанском районе.

Работы по капитальному ремонту на этой дороге велись в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева от 2013 и 2016 годов.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что автомобильная дорога Текле-Сюндю-Хилмилли соединяет шесть сел с населением 15 тысяч человек. Общая протяженность дороги составляет 17, 2 километра, ширина - шесть метров.

Глава государства разрезал ленту в знак официального открытия автомобильной дороги Текле-Сюндю-Хилмилли.