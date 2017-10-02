Президент принял участие в открытии автомобильной дороги в Гобустане

2017-10-02 11:44 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально отремонтированной автомобильной дороги Текле-Сюндю-Хилмилли в Гобустанском районе.

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что автомобильная дорога Текле-Сюндю-Хилмилли соединяет шесть сел с населением 15 тысяч человек.

Глава государства разрезал ленту в знак официального открытия автомобильной дороги Текле-Сюндю-Хилмилли.