«Вконтакте» и «Одноклассники» ограничили время фонового прослушивания музыки

2017-10-02 11:40 | www.oxu.az | 4

С 1 октября пользователи мобильных приложений соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» смогут бесплатно слушать музыку в фоновом режиме не более часа в сутки.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал vc.ru, ссылаясь на данные компании United Media Agency (UMA).

Подобного рода ограничения прописаны в условиях соглашения, подписанного Mail.Ru Group и правообладателями. Эта же мера коснулась и отдельного приложения для прослушивания музыки — Boom. Со временем время бесплатного фонового прослушивания сократят ещё вдвое, однако когда это произойдёт, в UMA не уточнили.

Впрочем, отменить ограничение достаточно просто. Для этого в приложении Boom необходимо оформить платную подписку. Стоимость услуги — 149 рублей в месяц. Подписка — кроссплатформенная, она отключает рекламу в веб-версии соцсетей и позволяет сохранять музыку для офлайн-прослушивания в приложениях.

Н.О.