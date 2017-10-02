МИД Таджикистана посетила корейская делегация

2017-10-02 11:53 | www.trend.az | 3

Встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Низомиддина Зохиди с корейской делегацией во главе с первым заместителем министра иностранных дел Республики Корея Лимом Сонгнамом состоялась 29 сентября в Душанбе. Об этом сообщили в МИД Таджикистана, передает НИАТ «Ховар».

Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений и взаимодействия Таджикистана с Республикой Корея в рамках международных и региональных организаций и форумов.

Стороны отметили важность итогов официального визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Республику Корея в апреле 2015 года для укрепления сотрудничества между двумя странами.

Отмечалась необходимость активизации такого эффективного механизма сотрудничества, как Межправительственная таджикско-корейская комиссия по торгово-экономическим связям. Было констатировано наличие значительного потенциала для поступательного развития традиционно дружественных отношений и наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам укрепления безопасности и стабильности в регионе и мире.