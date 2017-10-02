Начался визит президента Ильхама Алиева в Шемахинский район

2017-10-02 12:01 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Шемахинский район.

Как сообщает АПА, глава государства посетил воздвигнутый в центре города Шемаха памятник Гейдару Алиеву, возложил цветы к его подножию.

Глава Исполнительной власти Шемахинского района Асиф Агаев проинформировал президента Ильхама Алиева об осуществленных за последние годы в районе работах и проектах.

Было отмечено, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, создано множество инфраструктурных объектов и производственных предприятий. В парке, в котором установлен памятник Гейдару Алиеву, проделаны работы по созиданию и благоустройству, созданы все условия для отдыха населения, расширена полоса озеленения.